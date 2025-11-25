На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиты военные спутники в интересах Минобороны
true
true
true

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» вывела на заданные орбиты космические аппараты в интересах Минобороны России. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Запуск был осуществлен 25 ноября в 16:42 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Дальнейшее выведение космических аппаратов на расчетные орбиты прошло в штатном режиме. После запуска ракету приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

По данным Минобороны, с космическими аппаратами поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы функционируют нормально.

Аналогичные запуски проводились в апреле в апреле и марте этого года.

«Ангара 1.2» — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту — до 2,4 тонн. В качестве первой ступени у нее универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и второй ступенях ракеты «Ангара-А5» — первой тяжелой ракеты, разработанной в России после распада СССР.

Ранее сообщалось о последнем старте ракеты-носителя «Союз-2.1в».

