С Плесецка стартовала ракета «Ангара» с военными спутниками

Минобороны: ракета «Ангара-1.2» стартовала с Плесецка с военными спутниками

Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что старт произошел 16 марта в 13:50 часов мск.

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении министерства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата в интересах министерства на орбиту прошли в штатном режиме.

После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» в Плесецке стал последним в истории.