С Плесецка запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»

МО: ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк с военными спутниками

Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк с аппаратами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что запуск состоялся в 12:32.

«‎С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Аналогичный запуск проводился в марте этого года.

Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5». «Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

В конце прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что до 2033 года в России осуществят 15 запусков тяжелой ракеты-носителя «Ангара».

Ранее сообщалось о последнем старте ракеты-носителя «Союз-2.1в».