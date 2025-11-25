ВСУ атаковали жилой дом в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, обошлось без пострадавших. В результате атаки были повреждены фасад и кровля дома, а также выбиты стекла в окнах нескольких квартир, отметил Балицкий.

«Работает комиссия по оценке ущерба, последствия будут устранены в короткие сроки», — написал он.

25 ноября мэр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества. По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки было повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Никто не пострадал. Мэр заявил, что это преступление «должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей».

22 ноября ВСУ ударили по жилому району Энергодара с помощью беспилотников и артиллерии. При атаке пострадал 76-летний житель города. Его госпитализировали в сознании. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное.

Ранее Балицкого заочно приговорили на Украине к пожизненному заключению.