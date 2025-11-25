На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон рассказал об опасениях из-за баллистических ракет России

Макрон: ЕС находится в зоне поражения баллистических ракет России
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) находятся в зоне поражения российских баллистических ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL.

Французский лидер отметил, что в настоящее время Россия производит различные подводные лодки, ракеты и танки, которые будут отправлены на Украину. По его словам, эти вооружения РФ якобы может использовать для угроз ЕС.

«И мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны», — сказал Макрон.

В октябре президент России Владимир Путин ответил на заявление о том, что РФ якобы может напасть на НАТО. По его мнению, подобные высказывания являются чушью, поскольку невозможно поверить в подобные планы.

Ранее в Италии заявили, что Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами