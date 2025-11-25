Макрон рассказал об опасениях из-за баллистических ракет России

Страны Европейского союза (ЕС) находятся в зоне поражения российских баллистических ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL.

Французский лидер отметил, что в настоящее время Россия производит различные подводные лодки, ракеты и танки, которые будут отправлены на Украину. По его словам, эти вооружения РФ якобы может использовать для угроз ЕС.

«И мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все подвержены угрозе с их стороны», — сказал Макрон.

В октябре президент России Владимир Путин ответил на заявление о том, что РФ якобы может напасть на НАТО. По его мнению, подобные высказывания являются чушью, поскольку невозможно поверить в подобные планы.

Ранее в Италии заявили, что Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами.