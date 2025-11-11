На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии заявили, что Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами

IFQ: успехи ВС России вынудили лидеров ЕС признать превосходство Путина
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин доказал свое превосходство над лидерами европейских стран. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).

«Конфликт на Украине стал для Европы болезненным унижением. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые верили в свою победу», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что раньше лидеры европейских стран были принципиальными и самоуверенными. В частности, главы государств Европейского союза (ЕС) требовали от России вывода войск со всех подконтрольных территорий, однако успехи Вооруженных сил (ВС) РФ вынудили их искать перемирия с Москвой, следует из материала.

4 ноября журналист Акиф Бюльбюль заявил, что европейские лидеры не могут признать победу России на Украине, поэтому чувствуют страх. Он выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по Украине и отметил, что мирный диалог возобновится.

Ранее в НАТО рассказали о главной ошибке Европы в отношениях с Россией.

