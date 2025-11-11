Президент России Владимир Путин доказал свое превосходство над лидерами европейских стран. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).

«Конфликт на Украине стал для Европы болезненным унижением. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые верили в свою победу», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что раньше лидеры европейских стран были принципиальными и самоуверенными. В частности, главы государств Европейского союза (ЕС) требовали от России вывода войск со всех подконтрольных территорий, однако успехи Вооруженных сил (ВС) РФ вынудили их искать перемирия с Москвой, следует из материала.

4 ноября журналист Акиф Бюльбюль заявил, что европейские лидеры не могут признать победу России на Украине, поэтому чувствуют страх. Он выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по Украине и отметил, что мирный диалог возобновится.

