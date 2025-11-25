На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска подошли вплотную к юго-востоку Константиновки

Кимаковский: ВС России вплотную приблизились к юго-востоку Константиновки
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие вплотную приблизились к юго-востоку Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) после освобождения села Иванополье. Об этом сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

«После освобождения Иванополья наши войска подошли вплотную к юго-востоку Константиновки», — сказал он.

25 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль село Иванополье в ДНР. В сводке ведомства также говорится, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Константиновке, Краматорске, Северске, Славянске и Степановке.

По словам генерал-майора Сергея Липового, ВС России в течение одного-двух дней полностью возьмут под контроль Константиновку. Он отметил, что российские военные уверенно продвигаются вперед и уже приступили к зачистке отдельных кварталов города.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Константиновке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами