Российские войска подошли вплотную к юго-востоку Константиновки

Российские военнослужащие вплотную приблизились к юго-востоку Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) после освобождения села Иванополье. Об этом сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

«После освобождения Иванополья наши войска подошли вплотную к юго-востоку Константиновки», — сказал он.

25 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль село Иванополье в ДНР. В сводке ведомства также говорится, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Константиновке, Краматорске, Северске, Славянске и Степановке.

По словам генерал-майора Сергея Липового, ВС России в течение одного-двух дней полностью возьмут под контроль Константиновку. Он отметил, что российские военные уверенно продвигаются вперед и уже приступили к зачистке отдельных кварталов города.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Константиновке.