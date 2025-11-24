Генерал оценил сроки взятия под контроль Константиновки

Генерал Липовой: ВС РФ возьмут под контроль Константиновку через один-два дня

Вооруженные силы (ВС) России в течение дня-двух полностью возьмут под контроль Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru.

«Я думаю, что Константиновка будет зачищена окончательно, это вопрос суток-двух, не больше», — сказал он.

По его словам, российские военные уверенно продвигаются вперед. Генерал отметил, что войска ВС РФ уже приступили к зачистке отдельных кварталов города.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что бойцы российской армии взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка. Он отметил, что дроноводы и артиллеристы контролируют все пути отхода украинских военных.

Спустя сутки, 22 ноября, он сообщил о бегстве Вооруженных сил Украины с позиций в Константиновке. По словам Кимаковского, некоторые подразделения при уходе с территорий бросают раненых сослуживцев.

