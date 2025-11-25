Лавров сообщил, что РФ ожидает от США информации о переговорах с Украиной и ЕС

Лавров: Россия ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию плана

Россия ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами...», — сказал он на пресс-конференции, отметив, что российская сторона не торопит американских коллег.

По словам Лаврова, пока России официально не передавали никакие документы.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов. По данным Politico, этот план представители США и Украины обсуждали 23 ноября в Швейцарии.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Кроме того, в Абу-Даби также ожидаются переговоры Дрисколла с начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.

Ранее в Кремле назвали «информационной вакханалией» ситуацию вокруг плана США.