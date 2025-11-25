МО РФ: силы ПВО сбили четыре управляемых ракеты «Нептун» в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемых ракеты «Нептун» большой дальности в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска также уничтожили управляемую авиационную бомбу и 419 беспилотных летательных аппаратов.

25 ноября Минобороны РФ также сообщало, что российские военные группировки войск «Запад» уничтожили технику, ударные беспилотные летательные аппараты и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженные на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении.

При применении артиллерии координаты целей поступают от операторов дронов. В Минобороны России пояснили, что после получения информации артиллеристы быстро развертывают пушки и открывают огонь осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.

Также РИА Новости сообщало, что российский военнослужащий группировки «Восток» уничтожил тяжелый украинский дрон «Баба-яга» во время штурма населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области.

По словам командира отделения с позывным «Крамар», при заходе в населенный пункт дрон регулярно появлялся над одним и тем же местом. По словам военнослужащего, штурмовая группа знала примерное время его выхода и заранее подготовилась.

