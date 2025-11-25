На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили технику и пехоту ВСУ, окруженные под Купянском
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили технику, ударные беспилотные летательные аппараты и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженные на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные беспилотники и живую силу формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что при применении артиллерии координаты целей поступают от операторов дронов. В Минобороны России пояснили, что после получения информации артиллеристы быстро развертывают пушки и открывают огонь осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.

Утром 24 ноября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих ВСУ.

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.

