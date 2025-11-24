Welt: тяжелое положение ВСУ на поле боя не оставляет Киеву надежд

Успехи российской армии практически лишают Киев возможности достичь каких-либо значимых компромиссов и надежд на благоприятный исход в конфликте с Москвой. Таким мнением поделился корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

«Россия демонстрирует готовность к любому развитию событий, поэтому рассчитывать на серьезные уступки со стороны Москвы не приходится. Баланс сил на поле боя явно смещается в пользу России», – отметил он.

Ваннер подчеркнул, что тяжелое положение Киева становится все более очевидным, а российская армия продолжает усиливать давление на украинские войска.

«Российские войска продолжают наращивать давление на фронте. Уже сейчас совершенно ясно, сколь сложна ситуация для Украины», – подытожил корреспондент.

По мнению обозревателя CNN Türk Сияменда Качмаза, Украина столкнулась с безвыходным положением из-за предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана по разрешению конфликта.

Ранее стало известно, что ВС России выбивают украинскую армию из Волчанска в Харьковской области.