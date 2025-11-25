В пяти регионах Украины без света остались более 100 тысяч человек

В пяти областях Украины около с 100 тысяч жителей остались без света. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

«На утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи в Днепропетровской, и более 8 тысяч в Харьковской», — сказали в ведомстве.

В Минэнерго Украины добавили, что в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

Утром 25 ноября они также начались в Полтавской области страны. По данным пресс-службы «Полтаваоблэнерго», в 8:19 по местному времени специалисты получили команду от национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» ввести в график 10 аварийных отключений.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили одну из последних электростанций в Черниговской области. Областная энергокомпания «Черниговоблэнерго» построила вокруг подстанции 110 кВ две защитные стены из бетона и песка, но крыши не было. Ее строительство было бы нецелесообразным, а на возведение нового подземного объекта не было ни времени, ни средств.

Ранее в Харькове начались проблемы со светом, остановилось метро.