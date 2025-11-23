В Харькове начались проблемы со светом, метро остановилось

Во многих районах Харькова начались проблемы со светом. Видео из города публикует «Страна.ua».

Издание уточняет, что во многих местах электричество «мигает». А местные паблики сообщили об остановке метро.

На кадрах из Харькова город погружен во тьму, в отдельных районах светят только уличные фонари.

До этого украинские СМИ в четвертый раз сообщили о взрывах в Херсоне. А утром в Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры произошли пожары. Возгорания оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье.