СМИ: ВС России уничтожили электростанцию в Черниговской области

Российские военные уничтожили одну из последних электростанций в Черниговской области. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, она не была защищена крышей. Другие подробности инцидента неизвестны. О пострадавших не сообщалось.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары в районе аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской и Черниговской областях. По его словам, один из ударов пришелся в направлении бывшего аэродрома в Черниговской области, который сейчас используется украинской стороной для запуска БПЛА.

Лебедев также сообщал, что российские военные нанесли удар по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области.

Ранее российские войска ударили по украинским предприятиям ВПК и энергетики.