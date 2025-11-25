В Полтавской области Украины временно пропал свет

В Полтавской области Украины начались аварийные отключения света. Об этом сообщает местная энергетическая компания «Полтаваоблэнерго» в Telegram-канале.

«В области введены графики аварийных отключений», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 8:19 по местному времени специалисты получили команду от национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» ввести в график 10 аварийных отключений.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили одну из последних электростанций в Черниговской области.

Областная энергокомпания «Черниговоблэнерго» построила вокруг подстанции 110 кВ две защитные стены из бетона и песка, но крыши не было. Ее строительство было бы нецелесообразным, а на возведение нового подземного объекта не было ни времени, ни средств.

Позже британская газета The Guardian писала, что Украину ждет самая тяжелая зима за время конфликта в связи с ударами по энергетическим объектам страны. Журналисты отметили, что отключения электроэнергии стали обыденным явлением не только в отдаленных деревнях, но и в столице, Киеве.

Ранее в Харькове начались проблемы со светом, остановилось метро.