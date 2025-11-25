Стало известно, какие дроны использовали ВСУ во время ночной атаки на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 ноября атаковали регионы России беспилотниками типа FP-1. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что дроны несли в себе до 60 кг взрывчатки в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

По данным канала, вражеские беспилотники запускались из трех областей Украины: из Одесской, Николаевской, а также из Полтавской (предположительно, с аэродрома «Кременчуг»).

Как сообщили в Минобороны РФ, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 25 ноября перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Ростовской области в результате атаки дронов повреждения получили четыре многоквартирных и 12 частных домов, а также ряд социальных и других объектов.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань.