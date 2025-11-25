На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань

Симоньян заявила, что из-за атаки ВСУ на Кубань ее дети спали под лестницей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, как ее дети пережили атаку беспилотников на Краснодарский край.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят», — написала она.

Симоньян также добавила, что может помочь жителям края, чей дом пострадал в результате атаки.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ранения получили шесть жителей региона, были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

По его информации, повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района, а на крыше многоквартирного дома в Туапсе произошло возгорание.

Самая сложная обстановка наблюдается в Новороссийске и Геленджике, подчеркнул он.

Ранее Симоньян рассказала о начале химиотерапии.

