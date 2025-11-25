Штурмовики «Востока» отбили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Крамар».

«Накатывало с их стороны несколько групп по два человека. Отбили шесть таких контратак», — сказал он.

По словам российского военного, контратакующих украинцев прикрывал пулеметчик. После его уничтожения попытки ВСУ войти в населенный пункт прекратились. По словам «Крамара», в Отрадное военнослужащие ВС РФ заходили малыми группами, зачищали опорные пункты, готовили плацдарм для захода основных сил.

О взятии под контроль Отрадного Минобороны России сообщило 23 ноября.

До этого Минобороны РФ обнародовало видеозапись взятия под контроль российскими войсками населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике. На представленных кадрах запечатлен штурм села и захват пленных в одном из разрушенных домов.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.