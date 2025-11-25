На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отбили шесть атак ВСУ в Отрадном

ТАСС: ВС России в Отрадном Днепропетровской области отбили шесть контратак ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурмовики «Востока» отбили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Крамар».

«Накатывало с их стороны несколько групп по два человека. Отбили шесть таких контратак», — сказал он.

По словам российского военного, контратакующих украинцев прикрывал пулеметчик. После его уничтожения попытки ВСУ войти в населенный пункт прекратились. По словам «Крамара», в Отрадное военнослужащие ВС РФ заходили малыми группами, зачищали опорные пункты, готовили плацдарм для захода основных сил.

О взятии под контроль Отрадного Минобороны России сообщило 23 ноября.

До этого Минобороны РФ обнародовало видеозапись взятия под контроль российскими войсками населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике. На представленных кадрах запечатлен штурм села и захват пленных в одном из разрушенных домов.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами