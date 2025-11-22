На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликованы кадры взятия Звановки войсками РФ

Минобороны РФ показало кадры взятия Звановки в ДНР
Минобороны РФ обнародовало видеозапись взятия под контроль российскими войсками населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике. Об этом пишет газета «Известия».

На представленных кадрах запечатлен штурм села и захват пленных в одном из разрушенных домов.

Подчеркивается, что установление контроля над селом позволило еще больше осложнить положение украинского гарнизона в Северске.

В сообщении также указано, что мужество российских военнослужащих дало возможность блокировать усилия украинских сил по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок.

О взятии Звановки под контроль российскими бойцами «Южной» группировки Минобороны сообщило ранее 22 ноября. Также под контроль российской армии перешло Новое Запорожье в Запорожской области.

По информации министерства обороны РФ, за неделю российские военнослужащие освободили шесть населенных пунктов в ДНР.

Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию о взятии Купянска.

СВО: последние новости
