Создатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный под псевдонимом Ким Дотком, публично высмеял требования Украины к России, заявив, что они абсурдны, учитывая ход текущего конфликта, в котором, по его мнению, Россия одерживает победу. Своим мнением Шмитц поделился в соцсети Х.

«Спойлер: Украина проиграла... Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — написал Шмитц в сообщении.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Госдуме уличили европейских политиков в попытках переписать мирный план по Украине.