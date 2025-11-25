«Ростех» в случае необходимости готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Понадобится больше — нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений», — подчеркнул он.

До этого Чемезов сообщил, что объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до специальной военной операции. В огромных объемах поставляются самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и многое другое. По словам главы «Ростеха», ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб.

17 ноября политолог, американист Малек Дудаков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что США оказались в положении отстающих в гонке вооружений с Россией и Китаем. Он отметил, что у американцев давно утеряны технологии по созданию новых ядерных боеголовок и боезарядов, чего не скажешь о РФ и КНР.

Ранее в США признали технологии российской армии равными американским.