На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» заявил о готовности нарастить производство вооружений

Чемезов заявил о готовности Ростеха нарастить производство вооружений
true
true
true
close
Антон Новодережкин/ТАСС

«Ростех» в случае необходимости готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Понадобится больше — нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений», — подчеркнул он.

До этого Чемезов сообщил, что объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до специальной военной операции. В огромных объемах поставляются самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и многое другое. По словам главы «Ростеха», ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб.

17 ноября политолог, американист Малек Дудаков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что США оказались в положении отстающих в гонке вооружений с Россией и Китаем. Он отметил, что у американцев давно утеряны технологии по созданию новых ядерных боеголовок и боезарядов, чего не скажешь о РФ и КНР.

Ранее в США признали технологии российской армии равными американским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами