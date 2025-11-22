На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США признали технологии российской армии равными американским

Министр армии США Дрисколл: технологии ВС России не отстают от американских
Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России в технологическом плане не уступают американским войскам. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию Politico.

«Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают [от США]», — сказал глава ведомства.

Дрисколл добавил, что армии России, Украины и Израиля не отстают от американской из-за нахождения в состоянии конфликта. По его словам, подобная ситуация вынуждает страны развиваться и внедрять инновации со скоростью, не свойственной бюрократической системе.

В октябре издание Foreign Affairs сообщило, что российская сторона извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию. По данным журналистов, РФ внезапно для представителей Запада создала сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и военнослужащих на всех уровнях командования.

Ранее Трамп рассказал, когда Россия и Китай «догонят» США по ядерному арсеналу.

