Политолог заявил об отставании США от России и Китая в новой гонке вооружений

США оказались в положении отстающих в гонке вооружений с Россией и Китаем, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков. Он отметил, что у американцев давно утеряны технологии по созданию новых ядерных боеголовок и боезарядов, чего не скажешь о РФ и КНР.

«Гонка вооружений идет давно, другое дело, что США теперь это официально признают. Сейчас ситуация очень сильно отличается от того, что было в период Холодной войны, потому что тогда США всерьез конкурировали только с Советским Союзом. Была биполярная гонка вооружений, и в целом конкуренция шла примерно на равных. Сейчас конкуренция идет на троих: США, Россию и Китай, и во многих аспектах Штаты оказываются на третьем месте. Отстают они не только от России, но уже и от Китая, потому что и у РФ, и у КНР есть возможности по созданию новых ядерных боеголовок и боезарядов. У США эти технологии давно утеряны. И Россия и Китай активно развивают новые виды носителей ядерного оружия — у США с этим большие проблемы, поэтому им приходится тестировать очень старые ракеты «Минитмен-3» 70-х годов. Хоть у них и есть план построить новые ракеты «Сентона», но их уже должны были принимать на вооружение. Пока этого нет, и, я думаю, до 2030-х годов точно не будет. Поэтому здесь США оказываются на третьем месте из трех в этой гонке вооружений. Это, конечно, их нервирует», — сказал Дудаков.

По мнению политолога, гонка вооружений между Россий, Китаем и США не приведет к новому военному противостоянию вроде Карибского кризиса.

«Карибский кризис был возможен тогда, когда еще не были так развиты носители вооружений. Нужно было эти самые ракеты куда-то заводить ближе к территории, например, США, для того, чтобы угрожать американской инфраструктуре. Сейчас носители гиперзвуковые — их можно запускать откуда угодно. Какой-либо защиты у тех же американцев против российских или китайских гиперзвуковых ракет на текущий момент нет, поэтому гонка вооружений стартовала. И в данном случае, конечно, ситуация для Соединенных Штатов носит очень и очень сложный характер», — констатировал Дудаков.

До этого американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что новая гонка вооружений началась, теперь США должны готовиться к противостоянию с Россией и Китаем. По их мнению, в то время как Россия и США все еще соблюдают некоторые ограничения по контролю над вооружениями, такие как Договор СНВ-III, Китай, не связанный никакими обязательствами, тихо, но стремительно вырывается вперед. По американским оценкам, к середине 2030-х годов КНР достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боезарядов, говорится в материале.

Ранее Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов.