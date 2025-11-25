На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике в результате атаки БПЛА получил ранения человек

В селе Кабардинка Геленджика из-за атаки БПЛА пострадал человек
Inna Varenytsia/Reuters

В селе Кабардинка Геленджика в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома, пострадал человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице. Он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы жизни нет, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что еще по одному адресу из-за падения обломков начался пожар. В настоящее время он ликвидирован. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 300 кв. метров.

По всем адресам работают экстренные и специальные службы.

Незадолго до этого в Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на частный дом получил ранения один человек. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте инцидента работают специальные и экстренные службы.

24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи увезла в медицинское учреждение.

Кроме того, в Шебекино в результате взрыва беспилотника были повреждены остекление в трех квартирах, один легковой автомобиль и ГАЗель.

Ранее полковник предупредил о новых провокациях ВСУ в отношении мирного населения.

