На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника на авто

В Шебекинском округе при атаке беспилотника на авто пострадала женщина
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На перекрестке дорог Нечаевка — Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

Кроме того, в Шебекино в результате взрыва беспилотника повреждены остекление в трех квартирах, один легковой автомобиль и ГАЗель.

Информация о последствиях атаки уточняется.

В понедельник Гладков также сообщил, что БПЛА ВСУ атаковали предприятие в селе Бессоновка Белгородской области, в результате чего был ранен мирный житель.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны за неделю сбили 570 украинских беспилотников.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами