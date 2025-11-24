Один человек пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника на авто

В Шебекинском округе при атаке беспилотника на авто пострадала женщина

Беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На перекрестке дорог Нечаевка — Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

Кроме того, в Шебекино в результате взрыва беспилотника повреждены остекление в трех квартирах, один легковой автомобиль и ГАЗель.

Информация о последствиях атаки уточняется.

В понедельник Гладков также сообщил, что БПЛА ВСУ атаковали предприятие в селе Бессоновка Белгородской области, в результате чего был ранен мирный житель.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны за неделю сбили 570 украинских беспилотников.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.