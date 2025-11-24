Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, достигло восьми

Собянин сообщил еще о двух БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Всего за последние три часа на подлете к Москве были сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства обороны, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Утром 23 ноября беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».