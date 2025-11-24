На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Россией сбили 10 дронов ВСУ

МО РФ: над российскими регионами ликвидировали 10 дронов ВСУ
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали над несколькими регионами десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Четыре БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву и по три БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что дроны сбили в период с 8.00 мск до 14.00.

Утром в ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Власти Татарстана утром 24 ноября ввели режим беспилотной опасности на всей территории республики. Также беспилотную опасность объявляли в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях и в Мордовии.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами