Над Россией сбили 10 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали над несколькими регионами десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Четыре БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву и по три БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что дроны сбили в период с 8.00 мск до 14.00.

Утром в ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Власти Татарстана утром 24 ноября ввели режим беспилотной опасности на всей территории республики. Также беспилотную опасность объявляли в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях и в Мордовии.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.