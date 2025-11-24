На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вблизи российских границ вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО

ERR: истребители НАТО снова проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Истребители стран-членов НАТО вновь проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

По ее данным, учения продлятся с 24 по 30 ноября. Полеты будут проходить, в том числе, на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Отмечается, что в ходе учений могут осуществляться сверхзвуковые полеты.

Истребители стран Североатлантического альянса с 10 по 16 ноября также совершали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Самолеты НАТО отрабатывали учебные полеты над страной и в период с 3 по 9 ноября.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к организации. Государства-члены альянса оказывают поддержку странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство.

С 24 ноября по 4 декабря в территориальных водах Финляндии и Эстонии в акватории Балтийского моря пройдут учения Freezing Winds 25, в которых примут участие 20 военных кораблей и судов поддержки от стран — союзниц Финляндии по Североатлантическому альянсу, включая Бельгию, Данию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, США, Францию и Эстонию, а также постоянная группа НАТО, специализирующаяся на противоминной борьбе SNMCMG1.

Ранее глава МИД Эстонии ответил на вопрос о создании странами Балтии собственных ВВС.

