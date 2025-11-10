Истребители НАТО проведут новые тренировочные полеты у границ России

ERR: истребители НАТО снова проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией

Самолеты-истребители стран — членов НАТО в очередной раз проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии в период с 10 по 16 ноября, в том числе на малых высотах. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что с 10 по 16 ноября часть полетов будет выполнена на малых высотах, но не ниже 152 метров. Во время учений могут осуществляться сверхзвуковые полеты на специально отведенных высотах.

Истребители стран Североатлантического альянса с 3 по 9 ноября также отрабатывали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. До этого они также проводились с 27 октября по 2 ноября.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к организации. В его рамках страны-члены альянса оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство.

