Страны НАТО проведут учения над Эстонией

Истребители НАТО проведут серию полетов над Эстонией с 3 по 9 ноября
Mindaugas Kulbis/AP

Истребители стран НАТО с 3 по 9 ноября будут отрабатывать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees.

В публикации отмечается, что страны альянса проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Также в рамках учений государства НАТО отработают сверхзвуковые полеты. Они будут координироваться с эстонской службой управления гражданской авиации и выполняться на специально выделенных высотах.

Накануне немецкий военнослужащий пожаловался на проблемы с общением на английском языке, с которыми приходится сталкиваться во время учений многонационального батальона НАТО в Литве. По словам военного, английский язык используется для радиопереговоров во время учений, но не все на нем хорошо говорят.

До этого сообщалось, что финская армия приняла участие в компьютерных командно-штабных учениях НАТО. В ходе маневров проверялась работоспособность общих оборонных планов альянса в евроатлантическом регионе.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об учениях НАТО по ядерному сдерживанию.

