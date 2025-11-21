Страны Балтии не планируют создавать собственные военно-воздушные силы (ВВС), поскольку это очень дорого. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Журналист спросил, не пришло ли время для стран Балтии укрепить оборону и создать собственные ВВС.

«Нет... Это было бы крайне дорого, да и не нужно, так как миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством и его защите покрывают эту область», — сказал Цахкна.

По его словам, балтийские страны целенаправленно вкладывают средства в «другие технологии».

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к организации. Государства-члены альянса оказывают поддержку странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство.

Так, с 10 по 16 ноября истребители НАТО провели серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии. Самолеты альянса отрабатывали тренировочные полеты над страной и в период с 3 по 9 ноября.

Ранее в Совфеде РФ назвали неадекватным восприятие Эстонией своей роли в мировой политике.