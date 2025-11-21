На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Эстонии ответила на вопрос о создании странами Балтии собственных ВВС

Глава МИД Эстонии: страны Балтии не планируют создавать собственные ВВС
true
true
true
close
Hannes P Albert/Global Look Press

Страны Балтии не планируют создавать собственные военно-воздушные силы (ВВС), поскольку это очень дорого. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Журналист спросил, не пришло ли время для стран Балтии укрепить оборону и создать собственные ВВС.

«Нет... Это было бы крайне дорого, да и не нужно, так как миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством и его защите покрывают эту область», — сказал Цахкна.

По его словам, балтийские страны целенаправленно вкладывают средства в «другие технологии».

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к организации. Государства-члены альянса оказывают поддержку странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство.

Так, с 10 по 16 ноября истребители НАТО провели серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии. Самолеты альянса отрабатывали тренировочные полеты над страной и в период с 3 по 9 ноября.

Ранее в Совфеде РФ назвали неадекватным восприятие Эстонией своей роли в мировой политике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами