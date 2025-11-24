Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, с 12:00 на подлете к Москве были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства обороны, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Утром 23 ноября беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».