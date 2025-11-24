На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные сбили более 340 украинских дронов за сутки

Минобороны России: средства ПВО ликвидировали 345 беспилотников ВСУ за сутки
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 345 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в ежедневной сводке.

По данным оборонного ведомства, за все время специальной военной операции (СВО) военнослужащие российской армии сбили 98 278 дронов над территорией страны.

За прошедшую ночь дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. В Минобороны РФ уточнили, 45 дронов было сбито над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых дронов за неделю.

