Пушилин оценил ситуацию с водоснабжением в ДНР как стабильно тяжелую

Ситуация с водоснабжением в Донецкой народной республике (ДНР), которое было нарушено по вине Киева, остается стабильно тяжелой. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«С водой пока еще ситуация стабильно тяжелая», — отметил он.

Пушилин заявил, что на данный момент ведется работа по нормализации водоснабжения в условиях дефицита. Основное внимание уделяется оперативным задачам, в частности, настройке подачи воды на верхние этажи жилых зданий, подвозу технической воды и установке дополнительных емкостей во дворах и их утеплению к зиме. Глава ДНР выразил надежду, что улучшения с водоснабжением наступят в декабре-январе с учетом внутренней переброски водоводов. Он пообещал жителям региона, что «станет немного полегче».

ДНР получает не более 35% объема воды, необходимого для снабжения жителей, из-за водной блокады Киева и обмеления водохранилищ. В ряде городов республики обеспечена подача воды по графику. Например, в Енакиево и окрестностях вода подается раз в четыре дня, а в Донецке и Макеевке — раз в три дня.

18 ноября жители некоторых населенных пунктов в ДНР остались без электричества и тепла из-за ударов Вооруженных сил Украины по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, были повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановили работу котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и в работе многофункциональных центров. Пушилин назвал эту атаку Киева беспрецедентной.

Ранее Пушилин предупредил жителей ДНР о «веерных» отключениях электричества.