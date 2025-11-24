На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин оценил ситуацию с водоснабжением в ДНР как стабильно тяжелую

Пушилин: ситуация с водоснабжением в ДНР остается стабильно тяжелой
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Ситуация с водоснабжением в Донецкой народной республике (ДНР), которое было нарушено по вине Киева, остается стабильно тяжелой. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«С водой пока еще ситуация стабильно тяжелая», — отметил он.

Пушилин заявил, что на данный момент ведется работа по нормализации водоснабжения в условиях дефицита. Основное внимание уделяется оперативным задачам, в частности, настройке подачи воды на верхние этажи жилых зданий, подвозу технической воды и установке дополнительных емкостей во дворах и их утеплению к зиме. Глава ДНР выразил надежду, что улучшения с водоснабжением наступят в декабре-январе с учетом внутренней переброски водоводов. Он пообещал жителям региона, что «станет немного полегче».

ДНР получает не более 35% объема воды, необходимого для снабжения жителей, из-за водной блокады Киева и обмеления водохранилищ. В ряде городов республики обеспечена подача воды по графику. Например, в Енакиево и окрестностях вода подается раз в четыре дня, а в Донецке и Макеевке — раз в три дня.

18 ноября жители некоторых населенных пунктов в ДНР остались без электричества и тепла из-за ударов Вооруженных сил Украины по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, были повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановили работу котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и в работе многофункциональных центров. Пушилин назвал эту атаку Киева беспрецедентной.

Ранее Пушилин предупредил жителей ДНР о «веерных» отключениях электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами