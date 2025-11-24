На севере Украины в Чернигове произошел еще один взрыв

В Чернигове на севере Украины во второй раз за утро произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В публикации не уточняется, где именно слышали взрывы. По данным СМИ, в Черниговской, а также в Днепропетровской и Сумской областях действует воздушная тревога.

О предыдущем взрыве в Чернигове сообщалось тремя часами ранее.

Ночью в украинском Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. По данным местных пабликов, в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов «Шахед». Их целью была трансформаторная подстанция.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Чернигове взорвался противотанковый боеприпас.