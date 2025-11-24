На севере Украины в Чернигове произошел взрыв

В Чернигове на севере Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Журналисты и местные чиновники не уточнили, где именно слышали взрывы. По данным СМИ, в Черниговской, а также в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

Ночью в украинском Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. По данным местных пабликов, в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов «Шахед». Их целью была трансформаторная подстанция.

Вечером 23 ноября сообщалось, что в Херсоне в пятый раз за день слышны взрывы.

До этого во многих районах Харькова начались проблемы со светом. На кадрах оттуда город погружен во тьму, в отдельных районах светят только уличные фонари, а электричество «мигает». На этом фоне местные паблики сообщили об остановке метро.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.