На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чернигове взорвался противотанковый боеприпас

Взрыв противотанкового боеприпаса повредил жилой дом в Чернигове
close
gorod.cn.ua

В расположенном на севере Украины Чернигове в результате детонации противотанкового боеприпаса был поврежден жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель военной городской администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, происшедший в Чернигове взрыв не был связан с боевыми действиями. Взорвался противотанковый боеприпас. В результате получил повреждения частный дом. Пострадавших нет.

17 ноября сообщалось, что в украинском городе Изюме Харьковской области после происшедших взрывов отключилось электричество.

15 ноября «важный энергообъект» был поврежден из-за обстрела в Нежинском районе Черниговской области. Из-за этого была обесточена значительная часть области. Местных жителей попросили сохранять спокойствие. За день до этого возгорание произошло на одном из объектов украинской энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами