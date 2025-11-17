В Чернигове взорвался противотанковый боеприпас

В расположенном на севере Украины Чернигове в результате детонации противотанкового боеприпаса был поврежден жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель военной городской администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, происшедший в Чернигове взрыв не был связан с боевыми действиями. Взорвался противотанковый боеприпас. В результате получил повреждения частный дом. Пострадавших нет.

17 ноября сообщалось, что в украинском городе Изюме Харьковской области после происшедших взрывов отключилось электричество.

15 ноября «важный энергообъект» был поврежден из-за обстрела в Нежинском районе Черниговской области. Из-за этого была обесточена значительная часть области. Местных жителей попросили сохранять спокойствие. За день до этого возгорание произошло на одном из объектов украинской энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.