На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бурятский язык помог бойцам ВС России занять населенный пункт в зоне СВО

Бойцы ВС РФ использовали бурятский язык вместо шифра при взятии Нового Запорожья
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Знание бурятского языка помогло российским бойцам обхитрить противника и взять под контроль населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам военный с позывным «Кореец», пишет РИА Новости.

«Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт», — поделился деталями военнослужащий.

По его словам, бурятский язык использовался вместо шифра. Подобная тактика позволила бойцам российской армии скрытно обмениваться командами, не опасаясь перехвата переговоров со стороны Вооруженных сил Украины.

О том, что ВС России взяли под контроль село Новое Запорожье, вытеснив из него противника, стало известно в субботу, 22 ноября. По данным Минобороны, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

23 ноября министерство обороны сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. По информации ведомства, подразделения группировки «Юг» во время решительных действий заняли населенный пункт Петровское в Донецкой народной республике. Кроме того, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, на какую хитрость пошли бойцы при освобождении Даниловки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами