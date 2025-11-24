Знание бурятского языка помогло российским бойцам обхитрить противника и взять под контроль населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам военный с позывным «Кореец», пишет РИА Новости.

«Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт», — поделился деталями военнослужащий.

По его словам, бурятский язык использовался вместо шифра. Подобная тактика позволила бойцам российской армии скрытно обмениваться командами, не опасаясь перехвата переговоров со стороны Вооруженных сил Украины.

О том, что ВС России взяли под контроль село Новое Запорожье, вытеснив из него противника, стало известно в субботу, 22 ноября. По данным Минобороны, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

23 ноября министерство обороны сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. По информации ведомства, подразделения группировки «Юг» во время решительных действий заняли населенный пункт Петровское в Донецкой народной республике. Кроме того, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

