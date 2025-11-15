Стало известно, на какую хитрость пошли бойцы при освобождении Даниловки

Бойцы группировки войск «Восток» использовали множество хитростей при освобождении населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Чукча» на видео, распространенном Минобороны РФ, его приводит ТАСС.

По его словам, освобождение Даниловки было сложным — в районе населенного пункта протекает река, «она была слишком длинной».

«И чтобы долго не обходить и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним, чтобы можно было их сразу надуть и быстренько переплыть», — рассказал «Чукча».

Помимо этого, противник оказывал активное сопротивление, поэтому российские бойцы работали малыми группами — «двоечками», уточнил военный. Штурмовики окружали дома и, чтобы «выкурить» из них украинских бойцов, применяли следующую тактику: «подбежать к дому, что-нибудь закинуть и все, убегать обратно», рассказал «Чукча».

Об освобождении Даниловки Минобороны России сообщило накануне. По информации ведомства, при штурме противник потерял до 220-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Ранее ВСУ потеряли до взвода личного состава в Даниловке.