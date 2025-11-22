Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1368-й

ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Лебедине Сумской области, откуда противник запускал БПЛА, сообщает РИА Новости.
❗️Отражена атака беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения БПЛА в Сызрани погибли два человека.
Financial Times: выделение Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов, которое обсуждают европейские страны, оказалось под вопросом из-за плана администрации Трампа по урегулированию конфликта.
🔴 Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 69 украинских беспилотников.
16 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом. Также, как уточняется, ПВО ликвидировала по три дрона над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, а еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.