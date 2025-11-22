На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1368-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1368-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Силы ПВО за ночь сбили 69 ударных беспилотников ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом. Также, как уточняется, ПВО ликвидировала по три дрона над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:36

ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Лебедине Сумской области, откуда противник запускал БПЛА, сообщает РИА Новости.

9:14

9:01

❗️Отражена атака беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения БПЛА в Сызрани погибли два человека.

8:49

Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:29

Financial Times: выделение Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов, которое обсуждают европейские страны, оказалось под вопросом из-за плана администрации Трампа по урегулированию конфликта.

8:20

8:10

🔴 Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 69 украинских беспилотников.

16 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом. Также, как уточняется, ПВО ликвидировала по три дрона над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, а еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.

8:00

Сегодня 1368-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
Взрывом накрыло собственный город: как в СССР испытали первую настоящую водородную бомбу
Взрыв первой советской водородной бомбы РДС-37 произошел 70 лет назад
Забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали
Европейские союзники Украины попытаются «усилить» план Трампа
На Украине признали невозможность скорого вступления в НАТО
Легенда ЦСКА предсказал точный счет в матче со «Спартаком»
СМИ сообщили о возможности «восстания» на Украине из-за плана Трампа
Новости и материалы
Володин предложил обсудить конфискацию питбайков у несовершеннолетних
В Средиземном море начались учения НАТО с отработкой ударов по России
Муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей
Сестра Роналду назвала Португалию страной иуд
Министр Великобритании задолжал по налогам за жилье
Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине
В Самарской области два человека погибли в результате атаки ВСУ
В России рекордно выросли продажи электромобилей с пробегом
Экс-тренер «Спартака» предсказал итог игры с ЦСКА
В Польше задержали мужчину с российским паспортом по делу о взрыве на железной дороге
Автомобиль актера Дмитрия Харатьяна арестовали в рамках спора нескольких компаний
На Западе сторонников Украины уличили в притворстве
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях на юге России
Макгрегору дали совет, как просить прощения у Хабиба
СМИ: США могут прекратить делиться с Украиной разведданными
В России ограничили число платных мест в вузах
В российском регионе незаконно лишили пенсии мать не вернувшегося с СВО бойца
Стало известно, сможет ли Акинфеев сыграть со «Спартаком»
Все новости
Минфин и ФНС подготовили меры против нарушителей на маркетплейсах
ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химическими боеприпасами в Донбассе
FT сообщила о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине
В Кремле не исключили планы Путина посетить новые регионы
Дроны против «черных бандитов»: как в России пытаются справиться с бакланами
Орнитолог Рябцев: ущерб от бакланов несопоставим с ущербом от браконьерства
В Росреестре предложили возвращать квартиры пенсионерам только после возврата денег
Танцующая в темноте: Бьорк – 60
Суд признал экстремистской и запретил семью экс-депутата Гаджиева. Он покинул Россию и поддерживал ВСУ
Семья экс-депутата Госдумы Гаджиева запрещена в России за экстремизм
Пенсионный резерв. Как заставить накопительную часть пенсии работать эффективнее
В Сбере отметили рост интереса россиян к долгосрочным накопительным продуктам
Реклама ... Рекламодатель: ПАО Сбербанк
Erid: 2RanyoKZm7Q
22 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 22 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Мы готовы, а Украина — против»: Путин оценил новый мирный план Трампа
Путин допустил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования
Успеть до Дня благодарения: Трамп предъявил Киеву ультиматум
Трамп объявил 27 ноября дедлайном для ответа Украины по мирной сделке
Украинский вопрос: Путин проводит Совбез РФ
Путин проводит Совет безопасности РФ по вопросу Украины — онлайн-трансляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами