На Украине рассказали о предупреждении делегации США во время визита в Киев

«РБК-Украина»: военные из США предупредили Киев о критических месяцах
Maksym Kishka/Reuters

Следующие месяцы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут критическими. Об этом заявили американские военные, которые приезжали в Киев на прошлой неделе, чтобы оценить ситуацию на фронте, передает источник «РБК-Украина».

Представители США пришли к выводу, что ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу украинской стороны.

«Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область», — сообщил собеседник издания.

Он отметил, что на этой встрече также поднимался вопрос прекращения помощи со стороны США. По словам источника, американские военные предупредили Киев, что если это произойдет, то ВСУ потеряют регион «еще быстрее».

Американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом посетила Киев 19 ноября, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, военными и представителями промышленности. Один из собеседников The Wall Street Journal заявил, что миссия Дрисколла заключалась в возобновлении мирных переговоров от имени президента США Дональда Трампа. Кроме этого, поездка американских военных в Киев также отчасти была призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов. Во время встречи с Зеленским Дрисколл передал ему проект нового мирного плана США.

21 ноября газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что американская сторона пригрозила Украине прекращением военной помощи, если Киев не согласится на мирный план Трампа до 27 ноября.

Ранее Зеленский признал, что для Украины наступил один из самых тяжелых моментов истории.

