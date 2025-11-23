Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили авиабомбу, снаряд HIMARS и 140 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 140 беспилотников самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие взяли под контроль еще три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Петровское в Донецкой народной республике.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. По информации министерства, ВСУ в этом секторе потеряли до 225 военнослужащих.

Ранее ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.