На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО России за сутки сбили авиабомбу и 140 беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили авиабомбу, снаряд HIMARS и 140 БПЛА
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 140 беспилотников самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие взяли под контроль еще три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Петровское в Донецкой народной республике.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. По информации министерства, ВСУ в этом секторе потеряли до 225 военнослужащих.

Ранее ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами