Жители Анапы и Новороссийска второй раз за день сообщили о взрывах

SHOT: в Анапе и Новороссийске второй раз за день слышны взрывы

В Анапе и Новороссийске второй раз за день слышаны взрывы, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожают беспилотники в акватории Черного моря. Местные жители услышали сирены в городах около 21:30. Они рассказали, что после этого со стороны Черного моря раздалось около пяти взрывов.

Рано утром не менее восьми взрывов прогремело над Анапой и Новороссийском. От них «дрожали окна» в домах. Громкие звуки тоже доносились со стороны Черного моря. Кроме того, взрывы были слышны в районе Славянска-на-Кубани.

Всего над регионами России прошлой ночью уничтожили 75 беспилотников, заявило Минобороны РФ. Больше всего БПЛА — 36 — сбили над акваторией Черного моря. Кроме того, десять беспилотников перехватили над Крымом.

Ранее ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье.