SHOT: в Анапе и Новороссийске произошли взрывы, работает ПВО

SHOT: восемь взрывов произошло в Анапе и Новороссийске, силы ПВО сбивают дроны
Около восьми взрывов произошло над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом сообщил SHOT в Telegram-канале.

«Жители рассказали, что было слышно около 8-10 взрывов, от которых «дрожали окна» в районе Анапы (Витязево) и Новороссийска. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны со стороны Черного моря. Также взрывы были слышны в районе Славянска-на-Кубани», — говорится в публикации.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете. Жители сообщали о звуке сирены воздушной опасности. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Действуют ограничения в четырех аэропортах: Краснодаре, Геленджике, Тамбове и Ярославле.

Утром 23 ноября сообщалось, что силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью. Глава региона Василий Анохин уточнил, что область подверглась атаке дронов ночью и в утренние часы.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

