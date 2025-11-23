Минобороны сообщило об уничтожении еще 10 украинских дронов в четырех регионах

Системы противовоздушной обороны в промежуток уничтожили еще десять украинских беспилотников, зафиксированных над несколькими российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, столько дронов сбили в период с 9:00 до 13:00 мск. По три аппарата сбили над территорией Белгородской области и Московского региона, в том числе два летело на Москву. По два беспилотника перехватили над территорией Архангельской и Калужской областей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев этим утром заявил, что украинские БПЛА атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. По данным МЧС России, на объекте вспыхнул пожар площадью около 65 кв. м, горят три трансформатора. Для ликвидации огня привлечены 137 специалистов и 49 единиц техники. Воробьев уточнил, что электроснабжение Шатуры не пострадало благодаря переподключению к резервным линиям.

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили 75 беспилотников ВСУ.