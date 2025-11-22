На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников

Гладков: в Белгородской области ранены два мирных жителя после атаки дронов ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Один мужчина с осколочными ранениями кисти и бедра был доставлен в Валуйскую ЦРБ бригадой скорой помощи. Второй пострадавший, находящийся в крайне тяжелом состоянии, получает медицинскую помощь в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в ходе атаки был поврежден грузовой автомобиль, а также навес и оборудование коммерческого объекта.

Также ВСУ ударили по легковому автомобилю в селе Глотово в Грайворонском округе — повреждены дверь и капот. По словам главы региона, еще один дрон сдетонировал возле частного дома, в результате чего было повреждено остекление.

Кроме того, FPV-дроны атаковали частный дом в Новой Таволжанке Шебекинского округа— там выбиты окна и поврежден фасад. Также в результате ударов по населенному пункту поврежден объект инфраструктуры, добавил Гладков.

Ранее ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью почти 50 беспилотников.

