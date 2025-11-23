Над Россией за ночь сбили 75 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1369-й

Страны Европы лгут Киеву о его способности победить Россию: поставок и денежных вливаний не хватает даже для обороны, пишет обозреватель The Daily Telegraph.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров на встрече с американскими чиновниками во Флориде допустил, что украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на компромисс в вопросе территорий — уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение, пишет The Washington Post.
План урегулирования между Россией и Украиной, подготовленный США, предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
🔴 Шатурская ГРЭС была атакована беспилотниками ВСУ, часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции, там возник пожар, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — сообщил он.
🔴 Возгорание произошло на одном из предприятий в Рязанской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков.
Британский дипломат заявил газете Еру Times, что считает предложенный властями США план по Украине хорошей основой для урегулирования конфликта.
Келлог заявил о стремлении США не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями.
«Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения «Минска-1» или «Минска-2», — отметил он.
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности на фоне атак БПЛА.
Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории одного из предприятий в Рязанской области, которое уже ликвидировали, сообщил губернатор региона Павел Малков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал он.
Около восьми взрывов прогремело над Анапой и Новороссийском Краснодарского края, пишет SHOT, связывая звуки с отражением атак дронов ВСУ.
Местные жители рассказали изданию, что от взрывов «дрожали окна» в районе Анапы и Новороссийска. По их словам, звуки были слышны со стороны Черного моря, а также в районе Славянска-на-Кубани.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в Х написал, что Трамп в ходе мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева добьется того, что Украина «станет свободной, суверенной нацией».
«Я уверен, что президент Трамп, стремясь к миру в российско-украинской войне, будет добиваться этого, оказывая давление на обе стороны. Но, в конечном счете, он добьется того, что Украина станет свободной, суверенной нацией, способной защитить себя от будущей агрессии», — написал Грэм.
Вооруженные силы России расширили зону контроля в Константиновке, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища», — сказал Пушилин.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по Украине разработали американские чиновники при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта.
Макрон заявил, что мирный план Трампа является хорошей основой для работы, но документ нужно «пересмотреть».
«Это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами», — сказал Макрон.
США очень близки к урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — сказал он, добавив, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности.
По его словам, конфликт нужно прекратить, поскольку Украина «сталкивается с катастрофическими потерями». А обращение украинского президента Владимира Зеленского к нации он назвал «частью позерства».
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 75 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов — 36 — сбили над акваторией Черного моря, еще 10 — на Крымом. Два БПЛА уничтожили на подлете к Москве.
В Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.