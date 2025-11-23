Над Россией за ночь сбили 75 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1369-й

8:40

Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории одного из предприятий в Рязанской области, которое уже ликвидировали, сообщил губернатор региона Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал он.