Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля в Днепропетровской области

Минобороны РФ: «Восток» расширяет зону контроля после взятия Тихого и Отрадного
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После освобождения Тихого и Отрадного в Днепропетровской области группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля. Об этом сообщает Минобороны России.

23 ноября в ведомстве сообщили, что были взяты под контроль населенные пункты, Петровское в Донецкой народной республике и Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. В этом районе, как заявили в Минобороны, поражение было нанесено формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ вблизи Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской.

Отмечается, что украинские силы в этом секторе потеряли до 225 военнослужащих, бронемашину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

До этого Минобороны РФ обнародовало видеозапись взятия под контроль российскими войсками населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике. На представленных кадрах запечатлен штурм села и захват пленных в одном из разрушенных домов.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ бросили 1000 своих бойцов в котле между Красноармейском и Димитровом.

