Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Собянин сообщил о четвертом за утро сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили третий беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в сторону российской столицы.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают аварийные службы.

Он напомнил, что 23 ноября уже информировал о ночных атаках дронов трижды — в 3:40, около 6:20 и в 9:00 по московскому времени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что украинские БПЛА атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. По данным МЧС России, на объекте вспыхнул пожар площадью около 65 кв. м, горят три трансформатора. Для ликвидации огня привлечены 137 специалистов и 49 единиц техники. Воробьев уточнил, что электроснабжение Шатуры не пострадало благодаря переподключению к резервным линиям.

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили 75 беспилотников ВСУ.